Bisingen "Es war die pure Vernichtung"

Und doch habe es auch Gefangene gegeben, die sich gewehrt haben. Im Lager von Sobibor sei es zu einem Aufstand gekommen, bei dem mehrere SS-Angehörige verletzt wurden. Auch der Aufstand im Warschauer Getto vermittle laut Lehnstaedt das Signal: "Die Juden lassen sich nicht wie Schafe zur Schlachtbank führen." Doch selbst, wenn die Flucht gelang, blieb die Gefahr groß: "Entkommen ist nicht die Rettung." Ein Versteck, Essen und Trinken zu finden, sei nicht einfach gewesen, zumal jeder, der Juden half, umgebracht wurde. Nur wenige überlebten den Terror.

Und genau das sei ein Grund, warum die "Aktion Reinhart" sowie die Lager von Bełzec, Sobibór und Treblinka kaum erinnert wird. Es gebe nur wenige Zeitzeugen, die von den Ereignissen hätten berichten können. Zudem seien viele Betroffene in die USA ausgewandert. In der kommunistischen Erinnerungskultur der Sowjetunion sei vor allem vom Aufstand im Warschauer Getto erzählt worden, weil dieser sich als Kampf gegen die Besatzer verbrämen ließ.

Ein Bauernhof und neu gepflanzte Bäume sollten die Fassade für eine heile Welt liefern und den millionenfachen Mord vertuschen

Auschwitz, das symbolhaft für den massenhaften Mord während des Nationalsozialismus gilt, überlagere die Erinnerung an Bełzec, Sobibór und Treblinka – bis heute.

Ob die Täter erfolgreich waren? Anders als in weiteren Vernichtungslager blieb nichts übrig. Die SS habe die Lager in Bełzec, Sobibór und Treblinka systematisch geräumt, abgebaut und danach Bäume gepflanzt und einen Bauernhof gebaut – eine Fassade, die über den millionenfachen Mord hinwegtäuschen sollte. Befreit wurden die Lager nicht. Abbaupläne gab es für Auschwitz auch, doch sie wurden nie umgesetzt, weil sie befreit wurden. Dort konnten keine Spuren verwischt werden. Nicht umsonst spricht Historiker Lehnstaedt während seines Vortrags vom "perfekten Verbrechen".

Stephan Lehnstaedt ist Professor für Holocaust-Studien am Touro-College in Berlin. Der Hisotriker war von 2010 bis 2016 Mitarbeiter des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Zuvor war er 2012 Sachverständiger des Bundestages für Gettorente. Für seine Forschungstätigkeit zur deutsch-polnischen Aussöhnung erhielt er mehrfach Auszeichnungen. Jüngst trat er 2017 im Bundestag als Experte für das Gedenken an die "Aktion Reinhart" auf. Damit beschäftigt sich auch sein neustes Buch "Der Kern des Holocaust".