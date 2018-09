Bisingen Bunte Ballons als Symbol für Vielfalt

Bisingen. "Demokratie – ich bin dabei" lautete das Motto der Aktion, die vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg koordiniert worden war. "Demokratie – ich bin dabei" sagten sich auch 25 Mitglieder und Freunde des Freizeitclubs von Behinderten und Nichtbehinderten, Bisingen.

Sie trafen sich im Clubheim, um sich darüber auszutauschen, was eine lebendige Demokratie so wertvoll und wichtig macht. Ihre ganz persönlichen Antworten brachten sie auf den vorgefertigten Postkarten zum Ausdruck, die – wenn alles klappt – nach ihrer Flugreise wieder beim Demokratiezentrum gesammelt werden. Der Satz "Demokratie ist super, weil…" war zu ergänzen. Gründe fanden sich mannigfach. "…alle Menschen die gleichen Rechte haben", oder "…es keine bessere Staatsform gibt", oder "… ich trotz meiner Behinderung gleichwertig am Leben in der Gemeinschaft teilhaben darf", wurde beispielsweise formuliert.

Einige der Teilnehmer sollten auch für verhinderte Familienmitglieder oder Freunde eine Karte ausfüllen. So kamen am Schluss insgesamt 40 Ballons zum Start, der mit großem Spaß gemeinschaftlich inszeniert wurde. Was den Freizeitclub besonders freute, war die große Bandbreite der Teilnehmenden. Sie reichte von Kleinkindern über in der DDR Aufgewachsene bis zur Seniorin. Somit äußerten sich gleichzeitig die Sorge um eine lebenswerte Zukunft in Gerechtigkeit und Freiheit sowie persönliche Erfahrungen mit Staatsformen, die die Menschenrechte missachteten.