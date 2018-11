Bisingen Bürgermeister zeichnet erfolgreiche Sportler aus

"Heute wollen wir, die Gemeinde Bisingen, euch allen die Anerkennung und den Respekt für die erbrachten Leistungen aussprechen", hat Waizenegger zum Auftakt seiner Eröffnungsrede der Sportlerehrung in der Hohenzollernhalle festgestellt. Die Ehrung, die der Bürgermeister stellvertretend für die Gemeinde vornimmt, finden alle zwei Jahre statt. An diesem Abend sollen eigens die besonderen Leistungen von ehrenamtlich tätigen Sportlern in den Bisinger Vereinen hervorgehoben werden.

Sport leiste einen wichtigen Beitrag zur Integration, verbinde die Generationen und fördere das Bewusstsein jedes Einzelnen für das Gemeinwesen. Sport bringe Menschen eben zusammen. Waizenegger: "Sport und Vereinsarbeit ist in unserer Gesellschaft unabdingbar. Ihr alle leistet eine ausgezeichnete Arbeit und einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gemeinschaft und somit für das soziale und menschliche Miteinander."

Er wisse, wie viel Zeit, Geduld und manchmal auch Nerven es kostet. "Ohne diesen Einsatz wäre aber unsere Jugend- und Nachwuchsarbeit nicht so erfolgreich und unser Vereinsleben um ein großes Stück ärmer."