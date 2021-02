Bilanz im Kreis Freudenstadt Impf-Skepsis beim Pflegepersonal?

Martin-Haug-Stift in Freudenstadt mit recht hoher Impfquote

Der Leiter der Freudenstädter Senioreneinrichtung Martin-Haug-Stift, Johannes Miller, konnte vor wenigen Tagen sogar einen Wert von 60 Prozent bei seinen Mitarbeitern vermelden, die sich impfen ließen. "Viele Pflegekräfte haben sich jetzt zu einem sehr frühen Zeitpunkt impfen lassen. Andere brauchen noch Bedenkzeit und werden voraussichtlich später zustimmen. Wir setzen uns für die Impfung möglichst vieler Personen ein. Aber es bleibt eine sehr persönliche Entscheidung", erklärte Miller im Gespräch mit unserer Zeitung.

In den Pflegeeinrichtungen der Unternehmensgruppe Maier scheint die Impfskepsis dagegen noch größer zu sein. Die Impfung im Haus am Rödelsberg in Schopfloch fand bereits am 28. Dezember statt. Geimpft wurden rund 50 von 108 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 15 von 73 Mitarbeiter. Im Landhaus Weiler Wald in Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler wurden am 31. Dezember 15 von 22 Bewohner geimpft. Bei den Mitarbeitern waren es nur 4 von 22. Zuletzt kam das mobile Impf-Team am 1. Februar ins Haus am Talbach in Eutingen. Geimpft wurden acht von zehn berechtigten Bewohnern sowie 7 von 17 berechtigten Mitarbeitern. "Zur Impfung berechtigt waren diejenigen, welche die Corona-Infektion noch nicht hatten", heißt es in der Pressemitteilung der Unternehmensgruppe. Doch wie kommt es, dass so viele Mitarbeiter die Impfung nicht mitmachten?

Geschäftsführer Jean-Marc Maier erklärt: "Vorsicht und Angst waren noch zu spüren. Aber diese verfliegt jetzt nach und nach. Nach und nach gibt es mehr Aufklärung. Es haben jetzt schon einige weitere Mitarbeiter erklärt, dass sie sich im Impfzentrum impfen lassen wollen." Doch wie kann es sein, dass in anderen Häusern die Impf-Quote bereits höher ist? "Ich denke, das ist eher Zufall. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die Druck ausüben." Er selbst setze darauf, dass seine Mitarbeiter von sich aus zu einer Entscheidung finden. Einen Weg, den auch Andrea Kiefer, Vorsitzende des Landesverbands Südwest des Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), als richtig ansieht (siehe Interview). Maier selbst erklärt, selbst noch nicht geimpft zu sein – "aus anderen Gründen": "Ich möchte anderen, für die es wichtiger ist, den Impfstoff nicht wegnehmen."

Gibt es in anderen Häusern Druck? Auch Miller vom Martin-Haug-Stift Freudenstadt betont, auf Freiwilligkeit zu setzen: "Wir sollten sehen, dass Pflegekräfte seit einem Jahr die Hauptlast der Pandemie tragen. Da ist die Diskussion um eine moralische Impfpflicht nicht passend und lenkt von den echten Themen ab." Stiftungsdirektor Müller erklärt ebenfalls: "Es gibt keinen Impfzwang. Wir wollen die Mitarbeiter motivieren und bitten, sich impfen zu lassen, um sich und die Bewohner zu schützen." Ein Weg, der Erfolg zeige, so Müller. Es gebe mittlerweile weitere Mitarbeiter, die sich impfen lassen wollen.

Koordinator des Mobilen Impfteams sieht "recht hohe" Impfbereitschaft

Der Landkreis sieht die Entwicklung dagegen eher positiv, wie Sprecherin Sabine Eisele mitteilt. "Oliver Valha, der Koordinator des Mobilen Impfteams, schätzt die Impfbereitschaft des Pflegepersonals als recht hoch ein." Eine Prozentzahl könne man aber nicht liefern, da nur die Zahl der geimpften Mitarbeitenden erfasst werde, aber nicht wie viele Mitarbeiter das Heim insgesamt hat. Eisele: "Fakt ist, dass die Heime im Dezember die Zahl der impfbereiten Bewohner und Mitarbeiter gemeldet haben. Herr Valha fragt dann 48 Stunden vor dem Impftermin des jeweiligen Heimes noch mal die genauen Zahlen ab und dann sind es regelmäßig deutlich mehr zu impfende Personen in den Heimen, als im Dezember gemeldet – auch beim Personal!"­