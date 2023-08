1 Sie gehören zum Team aus ehrenamtlichen Rettungsschwimmern im Hallenfreibad in Hechingen: Max Meng und Tanja Böhmler vom DLRG. Foto: Meene

Tausende Besucher strömen in der Hochsaison bei warmen Wetter in das Hallen-Freibad in Hechingen. Die Ehrenamtlichen vom DLRG wachen vom Beckenrand über die Badegäste: Tanja Böhmler und Max Meng geben Tipps zu mehr Sicherheit im Wasser.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In roten Shirts stehen sie am Wasser, mit aufmerksamem Blick und jederzeit bereit, ein Leben zu retten: Ganz so wie in der Fernsehserie Baywatch mit David Hasselhoff und Pamela Anderson ist ein Arbeitseinsatz der DLRG im Freibad in der Realität zwar nicht – Ähnlichkeiten gibt es aber definitiv. Gerade zur Hochsaison in den Sommerferien sind im Hechinger Hallenfreibad meist zwei Rettungsschwimmer vom DLRG, zusätzlich zum Hauptamtlichen Bademeister, im Einsatz. Ein Team aus rund zehn ausgebildeten ehrenamtlichen Rettungsschwimmern teilt die Schichten unter sich auf.