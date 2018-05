Beuron Verantwortliche ziehen Konsequenzen aus dem Unglück

Beuron. Zu einem tödlichen Unfall ist es am 22. April am Bahnübergang am Talhof in Beuron gekommen. Auf Initiative der Deutschen Bahn begutachteten nun Vertreter der Gemeinde Beuron, des Regierungspräsidiums Tübingen, der Deutschen Bahn, des Eisenbahnbundesamtes, des Polizeipräsidiums Konstanz und des Landratsamtes Sigmaringen den Bahnübergang.