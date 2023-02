1 Die Polizei warnt vor einer Teerkolonne in Grömbach. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/tookapic

Nach einem aktuellen Vorfall von Donnerstag auf Freitag in Grömbach warnt das Polizeipräsidium Pforzheim vor einer sogenannten Teerkolonne.









Die Vorgehensweise ist zumeist dieselbe: Ungefragt tauchen Personen bei Eigentümern größerer Hofflächen oder Zufahrtswege auf und geben vor, dass sie von einer Baustelle noch Asphalt übrig hätten und mit diesem günstig die betreffende Fläche ausbessern könnten. Entgegen der Absprache wird dann jedoch in der Regel gleich der ganze Hof asphaltiert - und das in minderwertiger Qualität.

Umso höher fällt am Ende allerdings der Geldbetrag aus, den die "Bauarbeiter" für ihren Pfusch verlangen und gegebenenfalls auch entsprechenden Druck aufbauen, damit bezahlt wird. So offenbar auch geschehen beim Fall in Grömbach, wo ein ortsansässiger Betrieb betroffen war. Hier sollen die "Bauarbeiter" einen Betrag von über 9.000 Euro für die geteerte Fläche gefordert haben, was allerdings richtigerweise nicht gezahlt wurde.

Inzwischen hat die polizeiliche Facheinheit für Gewerbe und Umwelt die weiteren Ermittlungen übernommen, die Mitglieder der Teerkolonne sind namentlich bislang noch unbekannt.