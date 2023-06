1 Ein Clown jongliert vor einem Zirkus-Zelt. Aktuell ist Hochsaison für die Zirkus-Unternehmen. Allerdings sind Spenden-Sammlungen im Sommer eher nicht zu erwarten. Oftmals handelt es sich um Trittbrettfahrer, die eine Betrugsmasche anwenden. Foto: Blickfang - stock.adobe.com/ROLF FISCHER

„Wir sammeln Geld für das Futter unserer Zirkus-Tiere.“ In Horb zogen Menschen mit diesem Satz von Haus zu Haus – nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen. Doch das ist wohl eine Betrugsmasche. Ein betroffener Zirkus nimmt Stellung.









Der Zirkus Edmund Kaiser gastiert bis zum 18. Juni am Recyclingcenter in der Heinrich-Hertz-Straße in Freudenstadt. Gut 30 Kilometer entfernt klingelte es am Montagmittag an der Haustür einer Familie in Horb-Nordstetten. „Hätten Sie etwas Geld für uns? Wir sind der Zirkus Kaiser und sind derzeit in Freudenstadt. Wir sammeln für das Futter unserer Tiere.“