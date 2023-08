Großer Andrang in Schonach: Der SWR 3-Eistruck legt am Mittwochmittag bei der SBS-Feintechnik einen Stopp ein. Die Besucherströme kennen daraufhin kaum ein Ende.

Auf dem Betriebsgelände der SBS-Feintechnik gibt es am Mittwochmittag kein Durchkommen mehr. Menschenmassen drängen sich auf den Platz, vom Kleinkind bis zur Großmutter ist alles dabei. Der Grund: Der SWR 3-Eistruck macht Halt in Schonach, und damit gibt es nicht nur für die Mitarbeiter der SBS-Feintechnik kostenloses Eis, sondern auch für alle anderen, die vorbeikommen.

Ab 13 Uhr beginnt die Eisausgabe, und wer eines haben möchte, braucht zunächst einmal Geduld: Die Schlange reicht etliche Meter zurück. Obwohl der wolkenverhangene Himmel und 15 Grad Celsius an diesem Tag eigentlich so gar nicht zum Eisessen einladen, hat das Eistruck-Team bei der Eisausgabe alle Hände voll zu tun. Und kurz nach Beginn der Aktion kommt dann sogar etwas die Sonne heraus, die den Eisgenuss gleich noch viel leckerer macht. Angeheizt wird die Stimmung mit lauter Partymusik aus großen Lautsprecherboxen, zwischenzeitlich werden die Massen von Moderatorin Daniela Hilpp zu La-Ola-Wellen animiert.

Den Besuch des Eistrucks in Schonach hat die SBS-Feintechnik bei der „SWR 3-Eis-Challenge“ gewonnen. Mitarbeiter Tobias Rieser hatte sein Unternehmen zur Teilnahme an der Programmaktion angemeldet. Von Jubelschreien seiner Kollegen begleitet, erklärt Tobias Rieser im Vorfeld: „Wir freuen uns riesig über die ganze Aktion hier!“ Auf Nachfrage, ob sie den Sieg haben kommen sehen: „Absehbar war der Sieg für uns auf keinen Fall, aufgrund der Abstimmung war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen .“

Freude und Jubelschreie

Auch die Kleinsten freuen sich über ein kostenloses Eis. Foto: Aileen Ginter

Freudiger Andrang: Die SWR-Crew hat bei der Eisausgabe alle Hände voll zu tun. Foto: Aileen Ginter

Besonders gut ist die Stimmung, als das SWR-Team die Massen zu einer La Ola-Welle animiert. Foto: Aileen Ginter

Gäste aus Nah und Fern

Und auch den Besuchern gefällt die Aktion. „Es ist selten, dass einmal etwas los ist in Schonach“, freut sich etwa Laurin Hör, der gemeinsam mit Freund Jannis Luik genüsslich ein Schokoladeneis schlemmt. Die 17-jährigen Schonacher sind derzeit als Ferienjobber im Unternehmen aktiv. „Das ist eine echt coole Aktion“, findet auch Luik. Aber auch Gäste aus weiter Ferne können heute von Moderatorin Hilpp begrüßt werden: Touristen aus Ostfriesland, die zufällig am Geschehen vorbeigekommen sind und sich ebenfalls eine kulinarische Erfrischung gönnen.

Die Freunde Laurin Hör (links) und Jannis Luik aus Schonach genießen die Schlemmerei in der Mittagspause. Foto: Aileen Ginter

Auch Gäste aus Ostfriesland werden von Moderatorin Daniela Hilpp (links) interviewt. Foto: Aileen Ginter

Spannende Tour

Die ganze Woche ist Hilpp mit ihrem Team der SWR 3-Eis-Challenge unterwegs – jeden Tag mit einem neuen Ziel. Ab 15 Uhr können Radiohörer jeweils zwischen drei Orten abstimmen – am nächsten Morgen um 8 Uhr entscheidet sich, wo es am am jeweiligen Tag hingeht. Schonach hat sich an diesem Morgen gegen Wallhausen und Landau durchgesetzt. „Das ist dann auch für uns total spannend“, berichtet Hilpp. Angesichts der Unkalkulierbarkeit des Zielortes ist die Radio-Crew daher auch „in einem zentralen Autobahnhotel“ untergebracht, plaudert die Moderatorin aus dem Nähkästchen. „Dann können wir morgens in alle Richtungen starten.“ Auch für Hilpp ist die Tour mit dem Eistruck eine tolle Erfahrung. „Es ist schön, wenn man mit dem Team einmal etwas anderes macht und Luft an Orten schnuppert, die man noch nicht kennt“, schwärmt sie.

Schonach stellt Rekord auf

Nach gut einer halben Stunde nähert sich das Eisschlemmen dann bereits dem Ende. Dann läuft der Countdown – und es folgt Applaus: 1450 Eis am Stiel sind in Schonach unter die Menschen gekommen. „Das ist der Rekord in dieser Woche“, verkündet Hilpp begeistert. An anderen Orten sei man lediglich auf dreistellige Abnahmezahlen gekommen, verrät sie. Sie schätzt, dass mindestens 1000 Menschen an diesem Mittag den Weg zum Eistruck gefunden haben. „Halb Schonach und zwei Ostfriesen“, sagt Hilpp augenzwinkernd und lacht.