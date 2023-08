Hochsommer, fast sommerliche Temperaturen und die Mittagspause steht an. Was würde also besser passen als ein Eis? Das dachte sich auch Jana Daler, Mitarbeiterin der Rubin-Mühle in Hugsweier. Über das Radio hatte sie von einer SWR3-Eis-Aktion erfahren und kurzerhand ihren Arbeitgeber bei der Aktion angemeldet.

Die Pausen-Erfrischung war den Teilnehmern jedoch nicht sicher. Die Hürde, die es zu nehmen galt: Das Familienunternehmen musste sich gegen zwei Konkurenten aus Rheinland-Pfalz durchsetzen. Der Gewinner wurde von Montag- bis Dienstagmorgen per Online-Abstimmung ermittelt. Entscheidend für den Sieg war also die Mobilisierungskraft der Rubin-Mühle.

Belegschaft rührte Werbetrommel in Sozialen Medien

Zu Beginn der Abstimmung sah es noch nicht nach einem Erfolg aus, berichtete Personalleiter Patrik Karl unserer Redaktion. Also rührte das gesamte Team noch einmal die Werbetrommel. Etwa über Social-Media verbreitete die Rubin-Crew die Aussicht auf kostenloses Eis. Die Teilnahme an der Abstimmung lohnte sich dann zum Beispiel auch für die Anwohner, denn jeder, der am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr vor Ort war, konnte sich ein Eis am Stiel abholen.

Diese Aussicht war offenbar für viele zu verlockend. Denn die Rubin-Mühle setzte sich beim Online-Voting mit knapp 70 Prozent gegen die beiden anderen Betriebe durch. Wie viele tatsächlich abgestimmt hatten, lasse sich nicht sagen. Mit so einer klaren Entscheidung hätte das neunköpfige SWR3-Team jedoch nicht gerechnet, berichtete Manuela Möbius, Projektleiterin der Eis-Aktion.

Auch die Polizei holte sich ihr Eis

Kurz nach 12 Uhr am Dienstag füllte sich die Hofeinfahrt der Rubin-Mühle. Die Mühlen-Belegschaft war schnell in der Minderheit. Ob Beschäftigte anderer Firmen, die ihre Mittagspause für eine Erfrischung nutzen wollten, oder der lokale Kindergarten – das Interesse war groß. Kurz vor 13 Uhr, als es mit der Eisausgabe losging, warteten hunderte Besucher auf dem Gelände des Familienbetriebs. Nach einer kurzen Begrüßung durch SWR3-Moderatorin Daniela Hilpp und einigen sommerlichen Liedern bekamen die Ersten ihr Eis. Hatten sich zunächst die Kindergartenkinder ihre Erfrischung abgeholt, bildete sich schnell eine Menschentraube um den Kühllaster. Auch die für die Verkehrssicherheit vor Ort zuständige Polizei wurde auf ein Eis eingeladen. Zwischenzeitlich stand zudem eine Live-Schalte in das SWR3-Studio an. Knapp wurde das Eis trotz des großen Andrangs nicht. Der Rekord in diesem Jahr für verteiltes Eis lag laut SWR3 bei knapp 1300.

Für die an der Aktion teilnehmenden Unternehmen stellt die Eisverteilung eine willkommene Werbemöglichkeit dar. Auch Rubin-Mühle-Personalleiter Karl freute sich über die unverhoffte Aufmerksamkeit. Der Betrieb könne dadurch bei einigen als potenzieller Arbeitgeber wahrgenommen werden, hoffte er. Neben der guten Außenwirkung sei es den Mitarbeitern der Mühle aber auch einfach gegönnt, sich mit einem Eis die Mittagspause zu versüßen, findet Karl. Immerhin ist Sommer.