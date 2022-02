20 Kiew am Donnerstag: Menschen eilen mit Gepäck in eine Bahnstation. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Anton Schewtschenko lebt mitten in Kiew. Der 27-Jährige und seine Frau sind aus ihrem Wohnblock geflüchtet. Er schildert seine Eindrücke und seine Gefühlslage.















Link kopiert

Stuttgart - Der Angriff auf ihr Land riss am frühen Donnerstagmorgen viele Ukrainer aus dem Schlaf. Nun greift die Unsicherheit um sich. Anton Schewtschenko, 27, Mitarbeiter einer Entwicklungshilfeorganisation aus Kiew, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion seine Gefühlslage:

„Meine Frau wurde am frühen Morgen von einem Anruf ihrer Großmutter geweckt, die von Explosionen in der Stadt gehört hatte. Ich versuchte sofort, an Informationen zu kommen. Freunde aus dem Süden Kiews erzählten mir, dass auch sie Explosionen gehört hatten. Wir entschieden, unser Apartment zu verlassen, denn wir fühlten uns dort nicht sicher. Wir leben in einem hohen Wohnblock mitten in der Stadt, der viel Angriffsfläche bietet. Jetzt sind wir bei der Großmutter meiner Frau untergekommen – sie wohnt in einem Haus mit Keller, das war uns wichtig.

Lesen Sie auch unseren Newsblog zum Ukraine-Krieg

Wir haben uns bewusst entschieden, die Stadt nicht zu verlassen. Die Straßen in Kiew sind sehr breit, dort ist man bei einem Luftangriff schutzlos. Wir haben seither zwei Mal Fliegeralarm gehört. Wir haben Angst, und obwohl wir natürlich etwas ahnten, sind wir schockiert. Schon der gestrige Tag erschien uns völlig surreal: Es passierte nichts, aber wir hatten das sichere Gefühl, dass etwas Großes auf uns zukommt. Unser Land ist ja faktisch umzingelt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Welt muss zusammenhalten

Aber trotz all der Unsicherheit haben wir auch Hoffnung. Wir glauben mit vollster Überzeugung an unsere Armee. Wir wissen, wo der nächste Luftschutzbunker ist. Wir haben genug Essen und Trinken auf Vorrat. Wir halten uns jetzt einfach an das, was unsere Regierung sagt.

Wir sind uns sicher, dass Russlands imperiale Ambitionen gebrochen werden. Vom Westen erwarten wir kein militärisches Eingreifen. Aber was jetzt kommen muss, das sind die härtesten Sanktionen, die es je gegen ein Land gegeben hat. Und wir brauchen Waffen – von allen westlichen Staaten, nicht nur von ein paar wenigen.“