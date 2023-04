1 Emanuel Reger (unten, Dritter von links) von der Zimmerei Reger in Deilingen beim Richtspruch. Foto: Maja Dick

Richtfest für des sechsgeschossige Gebäude gegenüber des Balinger Bahnhofs. Der Drogeriemarkt Müller zieht als Ankermieter ins Untergeschoss, das daneben liegende Ladenlokal steht noch frei.









Wie zum Richtfest bestellt: Nach tagelangem Einheitsgrau und wenig frühlingshaften Temperaturen riss am Freitagmittagmittag der Himmel über Balingen auf. Den Zimmermannsleuten strahlte die warme Sonne ins Gesicht, als Emanuel Reger den Richtspruch vorlas und sein Weinglas dann gezielt auf den derzeit noch unbefestigten Gehweg hinter den Bauzäune am neuen Württemberger Hof krachen ließ – völlig unbemerkt von den Autofahrern, die sich dort durch die Bahnhofstraße drängten.

Wolfgang Eberhard spricht beim Richtfest. Foto: Maja Dick

Zuvor hatte der Bauherr, Wolfgang Eberhard, Geschäftsführer von Bauprojekta in Binsdorf, allerhand geladene Gäste auf dem neuen Bahnhofsvorplatz direkt gegenüber begrüßt. Darunter waren Balingens Bürgermeister Ermilio Verrengia, Baudezernent Michael Wagner, Investoren, die Architekten und Handwerker.

Eberhard erinnerte in seiner Ansprache an die ersten Gespräche zum Projekt vor zwölf Jahren, an den Abriss des alten Württemberger Hofs, die Widrigkeiten durch Corona, komplizierte Lieferketten und den Ukraine-Krieg: „Trotz alledem sind wir gut vorangekommen und feiern heute Richtfest.“ Auch der Innenausbau laufe auf Hochtouren, sagte Eberhard zufrieden. Im Anschluss ging es für die zahlreichen Gäste über die Bahnhofstraße und hinein in das neue, sechsgeschossige Gebäude – zum Vespern und Freuen.

Als erster Ankermieter im rechten Teil des Untergeschosses steht schon seit Langem die Drogeriemarkt-Kette DM fest. Wer ins zweite Ladenlokal gleich daneben einzieht, ist noch immer nicht bekannt. Zudem entstehen 19 Wohnungen mit Größen zwischen 45 und 120 Quadratmetern sowie sechs Büroeinheiten.

Des weiteren wird eine Tiefgaragenebene mit 26 Kundenparkplätzen und eine weitere Tiefgaragenebene mit 30 Bewohnerparkplätzen gebaut.