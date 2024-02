In Rottweil fallen vier Kastanienbäume für eine Straßensanierung.

Die Vorbereitungen zur Sanierung der Bruderschaftsgasse beim Heilig-Kreuz-Münster laufen an. Aus diesem Grund lässt die Stadt Rottweil am Donnerstag, 29. Februar, vier vorgeschädigte Rosskastanien auf der Nordseite des Münsters fällen. Die Bäume sollen später durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Schlechte Standortbedingungen

Im Vorfeld der Arbeiten hat die Stadtverwaltung laut Mitteilung geprüft, ob die Bäume erhalten werden können. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Bäume aufgrund schlechter Standortbedingungen nicht richtig entwickeln konnten und teilweise auch durch Autos angefahren und beschädigt wurden.

Bei der Sanierung der Bruderschaftsgasse sollen nun neue Standorte geschaffen werden, in denen Neupflanzungen bessere Wachstumsbedingungen erhalten. So sollen auch unter der Straße verlaufende Leitungen so verlegt werden, dass sie künftig Bäume nicht mehr im Wachstum behindern.

Für die Fällarbeiten ist eine Sperrung der Straße von etwa einer Stunde erforderlich. Die Parkplätze werden durch Schilder entsprechend gesperrt.