1 Nach einem Auffahrunfall in der Winzelner Straße in Waldmössingen sind Flüssigkeiten ausgelaufen. Diese hat die Feuerwehr gebunden. Foto: Wegner

Zu einem Ölunfall musste die Feuerwehr Waldmössingen am Sonntag gegen 15.30 Uhr ausrücken. In der Winzelner Straßen hatte es dorfeinwärts einen Auffahrunfall gegeben.















Schramberg-Waldmössingen - Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe eines Fahrzeugs ist am Sonntag auch die Feuerwehr zu einer Unfallstelle in der Winzelner Straße in Waldmössingen gerufen worden. Dort war ein Kleinbus so unglücklich auf ein Fahrzeug davor aufgefahren, dass Flüssigkeiten ausliefen. Aus diesem Grund war die Feuerwehrabteilung Waldmössingen alarmiert worden, um diese zu binden. Hinsichtlich Schadenshöhe und Unfallhergang wurden vor Ort keine Angaben gemacht.