Baustellen-Marathon Stuttgarter Straße bald wieder frei

Wetter könnte Strich durch Rechnung machen

Wie Martin Zantopp, Bauleitung Tief- und Straßenbau bei der Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, soll die Maßnahme im Laufe der kommenden Woche mit den Asphaltarbeiten abgeschlossen werden. "Wir wünschen uns, vor Weihnachten fertig zu werden. Wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Planung macht, sind wir sehr zuversichtlich", so Zantopp. Geplant sei derzeit, bis einschließlich Montag, 21. Dezember, die Absperrungen abzubauen und die Strecke wieder komplett für den Verkehr freizugeben.

In den letzten Zügen der Baustelle steht dafür nochmals eine Vollsperrung an: Während der Asphaltarbeiten wird es beim Durchlass (alte Bundesstraße) zwischen Heumaden und Stuttgarter Straße kein Durchkommen geben. Der Fuß- und Radverkehr werde in dieser Zeit über die Fußgängerbrücke (B 295) und die Graf-Zeppelin-Straße geleitet.

Diese Sperrung ist damit die letzte von mehreren Einschränkungen; derzeit wird der Verkehr stadtauswärts über Schützen- und Robert-Bosch-Straße umgeleitet.

Mit den mittlerweile umgesetzten Kanalerweiterungen soll ein Hochwasser-Problem weitgehend ausgemerzt werden, das in den vergangenen Jahren bei Starkregenereignissen in Calw immer wieder aufgetreten ist. Weil die zuvor bestehende Ziegelbachverdolung in einem solchen Fall die Überlaufwassermenge des Regenüberlaufbeckens "Kimmichwiesen" nicht aufnehmen konnte, floss das Wasser beinahe ungehindert auf die Straße.