1 Geschäftsführer Jürgen Weidel zeigt, wo die acht Doppelhäuser entstehen sollen. Foto: Hezel

Das Immobilienunternehmen HdB plant ein Großprojekt mitten in Dornhan. Geschäftsführer Jürgen Weidel erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie hier bezahlbarer Wohnraum entstehen soll.









Ein großes Bauvorhaben soll noch in diesem Jahr in Dornhan starten: In der Bühlerstraße, auf dem Grundstück hinter der Hausnummer 9 sollen insgesamt 16 Doppelhaushälften entstehen, jeweils vier Doppelhäuser in einer Reihe mit Straße dazwischen.