Bauplus in Tailfingen

15 Viele Informationen gab es für die Besucher der Fachmesse „BauPlus“ in Tailfingen. Foto: Schweizer

40 Aussteller haben bei der 17. Fachmesse „BauPlus“ in der Tailfinger Zollern-Alb-Halle eine Auswahl zum Bauen, Sanieren, Modernisieren und Wohnen präsentiert.









Der regionalen Wirtschaft böten sich kaum bessere Möglichkeiten als bei einer Messe, um Leistungsfähigkeit, Trends und neueste Entwicklungen zu präsentieren. Gerade die „BauPlus“ sei seit fast zwanzig Jahren eine etablierte Plattform für kleine und mittelständische Betriebe. So jedenfalls sieht es der Ulmer Messemacher Jens Güttinger, der sich nach zweijähriger Pandemiepause mit dem Verlauf seiner 17. Fachmesse am Wochenende durchweg zufrieden zeigte. Auch die Aussteller hätten recht gute Gespräche geführt. Gelobt werde immer wieder sein Konzept mit kostenfreiem Eintritt, was auch einen kurzen Besuch für ein Schwerpunktthema möglich mache.

Das Schaufenster der Region

„Dies ist sozusagen das Schaufenster der Region“, sagt Güttinger. Ein großes Thema seien Hausrenovierungen, da es in weiten Teilen des Zollernalbkreises keine Bauplätze mehr gebe. „Die Leute kaufen sich ein Haus oder sind auf der Suche danach, wollen dieses dann energiefachgerecht renovieren“, weiß der erfahrene Messeveranstalter.

Auf rund 2000 Quadratmetern bot die Baumesse, jetzt wo der Frühling quasi vor der Türe steht, allen Haus- und Wohnungseigentümern eine breitgefächerte Auswahl für Modernisieren und Sanieren. Für den Heimwerker gab es ideale Voraussetzungen, sich zu informieren, um seine angedachten Pläne umzusetzen. Die Themenbereiche umfassten den kompletten Hausbau mit Haustechnik und Energie sowie auch den Außenbereich.

Energieberatung hat großen Zulauf

Ein vielbesuchter Anlaufpunkt war die Energieberatung im Zollernalbkreis, die Auskünfte zum Energiebedarf und zu Fördermöglichkeiten gab. Am Samstag seien die drei Vorträge „randvoll“ gewesen, erzählt Jens Güttinger. Denn deren Themen „Photovoltaik und Batteriespeicher“, „Vom Altbaudach zum Energiespardach“ und „Heizungstausch – was nun?“ seien aktueller denn je.

Der Albstädter Wirtschaftsförderer Andreas Hödl verschaffte sich am frühen Samstagnachmittag zusammen mit Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Ehefrau Sylvie sowie Jens Güttinger bei einem Messerundgang einen Überblick über die Vielseitigkeit, Transparenz und Qualität der Aussteller.