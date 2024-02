1 An dieser Stelle beim Haus des Gastes stand die 100-jährige Linde, die nun aufgrund von Fäulnis gefällt wurde. Foto: Helen Moser

Kurz vor knapp beschlossen und schnell ausgeführt wurde eine Baumfällung in Königsfeld: Eine rund 100-jährige Linde musste dran glauben.









Link kopiert



Komplett gekappt wurde dieser Tage eine etwa 100 Jahre alter Linde beim Haus des Gastes in Königsfeld. In jüngster Sitzung des Gemeinderats, in der kurz vor knapp der Beschluss fiel, wurden die Gründe erläutert. Am Ende war es auch eine Frage der Optik.