1 Coach John Patrick steht in Kontakt mit Tremmell Darden (li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Basketball-Bundesligist Ludwigsburg hat in der Saison-Vorbereitung wieder einmal Handlungsbedarf. Scottie James jr. ist bereits weg, Hooker dürfte bald folgen.

Ludwigsburg - Zuletzt sind ein paar Fragezeichen bei den MHP Riesen Ludwigsburg aufgetaucht, sicher ist aber nur, dass der Basketball-Bundesligist an diesem Wochenende beim Turnier um den EMS-Cup in Nürnberg teilnehmen wird. Beginnend mit dem Halbfinale am Samstag gegen den ausrichtenden Zweitligisten Nürnberg Falcons und einem deutlichen 109:59(57:29)-Erfolg, womit die Riesen in der neuen 5000-Mann-Arena am Sonntag um 17 Uhr im Finale auf den Ligarivalen Braunschweig treffen werden, der sich gegen Zweitligist Jena 82:66 durchgesetzt hat.

Ganz unabhängig davon, dass sich das Personal-Karussell bei den Riesen in der Vorbereitung wieder einmal ordentlich dreht. Auch in Nürnberg werden die beiden Neuzugänge Scottie James jr. sowie Quinton Hooker fehlen, wobei beim Erstgenannten der Vertrag bereits aufgelöst worden ist (Wechsel zu Hapoel Haifa); der vom Mitteldeutschen BC gekommene Hooker indes scheint die Hoffnungen auf eine zweite Chance unter Chefcoach John Patrick noch nicht komplett aufgegeben zu haben. Abwarten.

Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass der im Test gegen Zweitligist Schwenningen am vergangenen Mittwoch bereits eingesetzte Probespieler Zaccheus Darko-Kelly kurz vor einer Verpflichtung steht, dafür bedarf es schon noch einer Leistungssteigerung in Nürnberg. Zumal Riesen-Coach Patrick nach wie vor in Kontakt steht mit dem Basketball-Oldie Tremmell Darden (wird im Dezember 40 Jahre alt), der sich im Lauf dieses Monats wohl entscheiden will, ob er seine Karriere nochmals um ein Jahr verlängern möchte – dann höchstwahrscheinlich in Ludwigsburg.

Man darf also gespannt sein, wie sich die Ausländerpositionen bei den Riesen zusammen setzen werden. Aktuell sind nur vier Positionen besetzt (Hulls, Radebaugh, Woodward und Walker). Sechs besser noch sieben Plätze angesichts der Teilnahme an der Champions League sind aber zu besetzen – da ist also durchaus Luft nach oben.