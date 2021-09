1 Scottie James jr. im Training – aber nicht mehr im Spiel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim Basketball-Bundesligisten Ludwigsburg droht Ärger. Die beiden Leistungsträger Scottie James jr. und Quinton Hooker standen gegen Schwenningen nicht im Kader.

Ludwigsburg - Es gibt gute und schlechte Nachrichten von den MHP Riesen Ludwigsburg. Zunächst einmal hat der Basketball-Bundesligist am Mittwochabend in der Rundsporthalle (endlich wieder vor Zuschauern!) das Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten WihaPanthers Schwenningen mit 105:32 (!) gewonnen, standesgemäß könnte man sagen. Obwohl? Immerhin fehlten bei den Riesen einige Spieler, darunter überraschend auch die US-Legionäre und Neuzugänge Scottie James jr. aus Gießen sowie Quinton Hooker vom Mitteldeutschen BC. Und wer den Disziplinfanatiker John Patrick als Trainer kennt, der weiß, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hat.

Offensichtlich stehen die Zeichen bei den beiden mit viel Vorschusslorbeere geholten US-Amerikaner gut drei Wochen vor dem Saisonbeginn gegen die Hamburg Towers schon wieder auf Trennung. Das wäre ein herber Rückschlag in den Planungen des Vorjahres-Dritten, zumal es in Coronazeiten nicht so einfach ist, auf die Schnelle adäquaten Ersatz zu bekommen. Immerhin waren beide Akteure als Leistungsträger im Kader eingeplant. Doch offensichtlich war Patrick vor allem mit den Defensivaktionen seiner beiden Landsleute nicht einverstanden, was auch schon bei der deutlichen 71:96-Niederlage am vergangenen Freitag im Test beim Ligarivalen ratiopharm Ulm deutlich geworden war.

Sollte es tatsächlich zu der Trennung kommen, würde dies bedeuten, dass der Verein auf jeden Fall zwei neue Importspieler benötigt, voraussichtlich sogar drei, weil die Riesen auch international in der Champions League vertreten sind, und deshalb sowieso och einen siebten Ausländer verpflichten wollten, um somit für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Mit Blick auf das EMS-Turnier an diesem Wochenende in Nürnberg sowie das Vorbereitungsspiel am nächsten Mittwoch gegen Prag darf man deshalb gespannt sein, wer bei den Riesen möglicherweise kurzfristig noch auflaufen wird. Scottie James jr. und Quinton Hooker wohl kaum. Am Mittwoch war schon mal der College-Spieler Zaccheus Darko-Kelly (24) auf Probe dabei.