Basejumper bei Eutingen Zwei Männer stürzen sich von Brücke an A 81

Eutingen - Bei der Überprüfung durch eine Streife konnten keine Personen am Talgrund der Brücke angetroffen werden. Eine Streife der Autobahnpolizei entdeckte jedoch zwei verlassene Fahrzeuge auf den beiden gegenüberliegenden Parkplätzen "Neckarblick" und "Hirtenhaus" feststellen. Kurz darauf stiegen zwei ganz in Schwarz gekleidete Personen in das auf dem Parkplatz "Hirtenhaus" stehende Fahrzeug ein und fuhren auf die Autobahn auf.