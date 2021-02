Nicht der erste Vorfall an A 81 Base-Jumper mögen die Weitinger Brücke

Zwei Objektspringer sind nun von der Polizei an der Autobahn 81 beinahe auf frischer Tat entdeckt worden. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Samstag über Notruf mitgeteilt, zwei Menschen seien von der Weitinger Brücke an der A 81 hinuntergesprungen. Eine Polizeistreife entdeckte zwei verlassene Fahrzeuge auf den beiden gegenüberliegenden Parkplätzen.

Die Polizei wartete ab und tatsächlich: Zwei schwarz gekleidete Insassen wollten sich dann mit einem der beiden Autos in Richtung Autobahn aufmachen. Die Polizei kontrollierte sie. Im Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 28 Jahren und 48 Jahren. Sie gaben zu, von der Brücke gesprungen zu sein, berichtet die Autobahn-Polizei. Im Fahrzeug lagen zwei Base-Jumper-Ausrüstungen und Helme mit Helmkamera. Das verlassene Fahrzeug auf dem Parkplatz war als "Fluchtfahrzeug" dort abgestellt worden. "Der gefährliche und verbotene Adrenalin-Kick dürfte sie teuer zu stehen kommen, sie erwartet eine Anzeige nach dem Luftverkehrsgesetz", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Geheimtipp in der Szene?

Die Weitinger Brücke soll in der Szene als Geheimtipp gelten. Schon am 27. Dezember 2017 hatten Autofahrer die Polizei gerufen, weil sie auf der Autobahnbrücke einen Fußgänger gesehen hatten. Die Polizei hat daraufhin bei einer Kontrolle auf dem angrenzenden Parkplatz einen Mann gesprochen, der von der Autobahnbrücke her den Parkplatz betrat. Sie befragten ihn und ließen ihn weiterfahren. Daraufhin fanden die Beamten einen Rucksack mit Fallschirm an der Brücke, den sie daraufhin beschlagnahmten. Einen Antrag auf Erlaubnis gab es beim Regierungspräsidium Karlsruhe es damals nicht – und wird es wohl auch diesmal nicht geben.

Mühling vom Verein Deutscher Objektspringer mit Sitz in Berlin befürwortete damals nicht, dass ein "Baser" möglicherweise ohne Genehmigung von der Brücke springen wollte. "Wildwuchs ist schlecht", sagte Mühling, weil sein Verein den Sport in ordnungsgemäßen Bahnen voranbringen wolle. "Wir sind dagegen, dass jeder überall springen darf, dann fällt die fachliche Selektion aus." Gleichzeitig verteidigte er die Objektspringer: "Wir wehren uns gegen die Abstempelung, dass das, was wir machen, illegal ist."

Regierungspräsidium würde so etwas nie genehmigen

Das Regierungspräsidium Tübingen machte schon 2017 auf Anfrage klar, dass es für solche Aktionen an Autobahnbrücken nie eine Genehmigung geben würde. "Zum Zwecke des Basejumpings würde eine solche Ausnahmegenehmigung nicht erteilt werden", teilte der Sprecher des Regierungspräsidiums Tübingen auf Anfrage mit. Demnach ist schon das Betreten einer Autobahnbrücke zu Fuß verboten – schon dafür bräuchte man eine Ausnahmegenehmigung. "Ausnahmegenehmigungen zum Betreten einer Autobahn gibt es nur für zwingend erforderliche Arbeiten entlang der Autobahn", teilte der Sprecher mit.