1 Horst Franz wurde 60 Jahre alt. (Archivfoto) Foto: Claudius J. Erb

Die Nachricht vom Tod des erst 60-jährigen Horst Franz hat nicht nur die Metal-Szene erschüttert. Langjährige Weggefährten des Bang Your Head-Veranstalters haben einen bewegenden Abschiedsbrief an den Verstorbenen geschrieben.









„Mit großer Bestürzung haben wir vom schmerzlichen Tod von Horst Franz erfahren“, schreibt Dennis Schmidt. Er ist Pressesprecher der Stadt Balingen. „Oberbürgermeister Dirk Abel und Bürgermeister Ermilio Verrengia sprechen den Angehörigen im Namen des Gemeinderats und der ganzen Stadt ihr herzliches Beileid aus“, heißt es aus dem Rathaus. Horst Franz habe als Veranstalter des „Bang Your Head“ in über zwei Jahrzehnten Balingen einen internationalen Klang verliehen. „Wir gedenken seiner in großer Dankbarkeit und Trauer.“