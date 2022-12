Bang Your Head 2023 in Balingen

3 BYH-Macher Horst Franz wendet sich mit einer Videobotschaft an die Fans. Foto: Screenshot/Horst Franz/YouTube

Das Warten hat ein Ende. Nachdem Fans über ein halbes Jahr nichts mehr von den Bang-Your-Head-Veranstaltern gehört hatten, meldet sich nun Horst Franz in einem Video-Clip auf YouTube mit neuen Informationen zu Wort.















Balingen - Nachdem es das Bang Your Head (BYH) 2021 nur als eintägige Onlineversion gab und das Festival im Sommer 2022 abgesagt wurde, soll BYH im Sommer 2023 wieder nach Balingen zurückkehren. Der Termin: 13. bis 15. Juli. Am 12. Juli findet eine Warm-up-Show statt. Das Festival zum 25. Jubiläum soll "das größte BYH-Festival werden, welches bis dato jemals in Balingen stattgefunden hat", wie Franz bereits im Mai in einer Videobotschaft erwähnte.

Nun meldete er sich wieder zu Wort: "Wir werden das Festival 2023 durchziehen, komme was wolle", sagte Franz, dem es nach seiner schweren Krankheit wieder besser geht. Dass im nächsten Jahr in Balingen die Gartenschau stattfindet, tangiere BYH nur bei einem Camping-Platz direkt am Gelände, der zum ehemaligen Real-Markt verlegt werde.

Tickets kosten mehr

Franz geht auf die Preissteigerungen durch den "unsinnigen Ukraine-Krieg" ein, auch Corona sei nicht ausgestanden. Zudem kritisiert er die Preisvorstellungen von Bands. "Es gibt viele Unwägbarkeiten", sagt er. Daher seien Preiserhöhungen für die Tickets nötig. Gleichwohl wolle man "wieder richtig auf die Kacke hauen". Viele der Bands, die für 2020 und 2021 gebucht waren, hätten zugesagt. Das endgültige Billing werde nach Weihnachten veröffentlicht. Horst Franz regt auch dazu an, sich als Helfer fürs BYH zu bewerben.

Nach Frust herrscht Freude

Nach der Absage für 2022 zeigten die meisten Fans in den sozialen Medien Verständnis wie Christian H.: "Viel Kraft und eine schnelle und gute Genesung." Über ein halbes Jahr hörten die Headbanger nichts mehr von dem Veranstalterteam, und ein Fan kommentierte verärgert: "Bei allem Verständins für die schlimmen Krankheiten von Horst, wären ein paar Infos zwischenzeitlich wirklich angebracht. Jahr für Jahr werden treue Fans hingehalten und in keinster Weise informiert, Ansprechpartner gibt es keine. Das ist alles andere als fair!"

Als Headliner kündigte Franz für den Samstag Helloween und Saxon an. Die Fans freut’s. Einer kommentierte: "Danke Horst für dieses Statement und frohe Weinachten und gute Besserung." Ein anderer sagt: "Danke Horst für solche Neuigkeiten, auf dein Statement haben wir gewartet. Ich wünsche dir bis dahin gute Genesung und liebe Grüsse aus der Schweiz."

Zweiter Headliner noch offen

Neben Helloween bringen Saxon als Co-Headliner ihre "Castles & Eagles-Show" mit. Wer als zweiter Headliner spielt, ist noch nicht bekannt. Außerdem kündigen die Veranstalter 24 weitere Bands an.

Die Bands

Mit dabei beim BYH sind bislang: Helloween, Saxon, Tankard, Unleashed, Legion of the Damned, Benediction, Night Demon, Diamond Head, Rage, Angel Witch, Onslaught, Heathen, Atlantean Kodex, Pestilence, Praying Mantis, Victory, Suicidal Angels, Midnigth, Memoriam, Skull Fist, Angelus Apartrida, Winterstorm, Space Chaser, Blizzen, Lord Vigo und Snakebite. Bei der Warm-up-Show am 12. Juli sind Blaze Bayley, Manimal und Night dabei.

Tickets und weitere Infos: www.bang-your-head.de