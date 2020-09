Balingen TSG stimmt Abspaltung der Fußballabteilung zu

Die Fußballabteilung sei für einen Breitensportverein, wie es die TSG Balingen in erster Linie sei, zu groß; sie verfüge mittlerweile über ein siebenstelliges Budget und mehr als 50 feste Arbeitsstellen. Andere Möglichkeiten wie die Ausgliederung oder die Schaffung einer Tochtergesellschaft seien zum Scheitern verurteilt gewesen, so dass nur noch die Abspaltung geblieben sei. "Die TSG Balingen Fußball verfügt jetzt über die gesamte Verantwortung und Entscheidungsfreiheit. Sie nimmt unter anderem ihr Vermögen, ihre Vereinsgaststätte und ihre Spielberechtigung mit", führte Jessen weiter aus.

"Die TSG Balingen Fußball strotzt zwar nicht vor Geld, sie steht finanziell aber auch nicht schlecht da, so dass eine Abspaltung in dieser Hinsicht kein Problem war", gab Jessen einen Einblick in die Bücher: "Um die Verbundenheit mit dem Gesamtverein TSG Balingen zu demonstrieren, wird die Fußballabteilung den Namen und das Logo weiterführen." Die bisherigen Mitglieder gingen in die neuen Abteilung TSG Balingen Fußball über. "Wir würden uns jedoch freuen, wenn einige dieser Mitglieder auch weiterhin im Gesamtverein bleiben würden, denn die Abspaltung bedeutet natürlich einen erheblichen Verlust an Mitgliederstärke", sagte die Vorsitzende des Gesamtvereins, Ute Hirthe.

Vostand komplett angenommen

Bei der Wahl des Vorstands wurden die Vorschläge von der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung komplett angenommen. Die Hauptverantwortlichen der TSG Balingen Fußball werden zukünftig der Vorsitzende Eugen Straubinger, sein Stellvertreter Fabian Kurth und der Vorstand Finanzen Roland Schmid sein; Holger Klein und Thomas Lopian gehören dem Führungsgremium ebenfalls an. Ein dreiköpfiger Aufsichtsrat mit Heinrich Sülzle an der Spitze sowie Walter Meinlschmidt und Andreas Kraut sowie ein Hauptausschuss mit zwölf Mitgliedern und ein Ehrenrat wurden ebenfalls installiert.

"Mit diesen Personalentscheidungen hat die TSG Balingen Fußball die personellen Voraussetzungen geschaffen, um neu durchzustarten", hielt Jessen fest. "Wir gehen in Freundschaft und Frieden auseinander, unser Verhältnis ist und war immer super, und ich bin mir sicher, dass es so auch in Zukunft bleiben wird", schloss Hirthe das Kapitel Fußballabteilung im Gesamtverein TSG Balingen.