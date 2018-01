Balingen Sternenbäck zieht in ehemalige Gulde-Filiale

Anfang November war die eine der beiden Gulde-Filialen in der Balinger Innenstadt geschlossen worden. Nun hat die Sternenbäck GmbH nach dem Verkauf des Wohn- und Geschäftshauses durch die Familie Gulde die Räume des Gulde-Fachgeschäfts angemietet. Dort sorgen Maler für frische Farbe, und der Backofen soll ersetzt werden. Auch wird der Schriftzug an der Fassade ausgetauscht. Ansonsten sind laut Mitinhaberin Beate Roser, bei Sternenbäck für das Marketing zuständig, vorerst keine größeren Umbauten geplant. Denn der Einzug in die neuen Räume erfolge relativ kurzfristig. Das Unternehmen müsse, so Roser, auch vorübergehend Personal von anderen Filialen nach Balingen verlegen und suche Mitarbeiterinnen für das neue Geschäft. Schon nächste Woche soll es wieder losgehen mit Kaffee, Kuchen, Brot und Brezeln.

Sternenbäck war laut Roser "15 bis 20 Jahre" lang in der Bahnhofstraße ansässig; dazu habe es eine "Bumüller Back"-Filiale in der Friedrichstraße gegeben. "2013 mussten wir Balingen verlassen", so Beate Roser.

"Die Ware kommt aus Hechingen", aus dem großen Backbetrieb am Firmensitz, versichert die Mitinhaberin. Es werde im Laden den ganzen Tag lang gebacken. Auch Frühstück und Snacks werde es wie in den anderen Sternenbäck-Geschäften geben.