Balingen Sanierung der B 27: Zweite Phase

Balingen-Engstlatt. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt auf einer Länge von rund 3,7 Kilometern die schadhafte Fahrbahndecke der B 27 zwischen Balingen-Nord und dem nördlichen Anschluss an die B 463 bei Bisingen in beiden Fahrtrichtungen sowie die Auf- und Abfahrten an den Anschlussstellen Engstlatt und Balingen-Nord sanieren.