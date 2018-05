Zollernalbkreis Bauarbeiten: B 27 wird zur Großbaustelle

Das Bauvorhaben gliedert sich in drei Abschnitte. Vom 29. Mai bis Ende Juni erfolgt eine Sperrung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Rottweil ab Höhe der Anschlussstelle Engstlatt einschließlich der westlich gelegenen Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Balingen-Nord. Autofahrer müssen deshalb auf Umleitungsstrecken ausweichen: Der Verkehr in Richtung Rottweil wird im Bereich des Anschlusses der B 463 Steinhofen (Hühnerfarm) auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und an der Mittelstreifenüberfahrt Balingen-Mitte zurückgeführt. Die Fahrtrichtung Balingen verbleibt auf der rechten Spur. Es besteht die Möglichkeit, am Knoten Engstlatt abzufahren.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Balingen-Nord auf die B 27 in Richtung Rottweil auffahren wollen, werden innerörtlich durch Balingen über die Straßen Auf Jauchen, Bahnhofstraße, Albrechtstraße, Behrstraße, Sichelstraße und Auf Stetten zur Anschlussstelle Balingen-Süd umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die von Tübingen auf der B 27 kommen und in Richtung Geislingen fahren möchten, haben die Möglichkeit, an der Anschlussstelle Balingen-Mitte abzufahren, von wo sie über die Robert-Wahl-Straße und weiter über die Hirschberg-, die Paulinen- und die Bahnhofstraße die Landesstraße 415 erreichen.

Über die weiteren zwei folgenden Bauphasen will das Regierungspräsidium bald informieren. Bereits in der ersten Bauphase werden für die nächsten Abschnitte Arbeiten wie Verbesserung von Randeinfassungen und Rinnenplatten, Austausch der Straßenablaufabdeckungen und Vermessungen ausgeführt.