Balingen Roßnägele: Auch FDP will Änderungen

Baufenster am Freibadparkplatz ist FDP zu groß

Der zweite Antrag betrifft das südliche Baufenster, direkt an der Grenze zum Freibadparkplatz: Dieses ist nach Meinung der FDP schlicht zu groß. Die Liberalen fordern, dort statt einem durchgängigen großen, zwei Baufenster mit deutlichem Zwischenraum aufzuteilen. Das vorgesehene durchgehende Baufenster an der Südseite ermögliche einen "riesigen Wohnblock", so Foth, "der weder zum neuen Stadtarchiv hin und erst recht nicht zum Zollernschloss und zur Zehntscheuer hin städtebaulich verträglich ist". Eine Aufteilung des Baufensters könne eine solche massive Bebauung verhindern. Ausschließen wollen die liberalen einen durchgängigen großen Wohnblock allerdings nicht ganz: Sofern in Zukunft ein durchgehendes verträgliches Projekt von einem Investor geplant werden sollte, so Foth, könnte immer noch eine spätere Planänderung vorgenommen werden.