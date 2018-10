Balingen Rogg setzt immer neue Meilensteine

Nach dem Tod des Gründers Karl Rogg übernimmt Hans Rogg 1973 die Geschäfte. An der Widerholdstraße entsteht ein neuer Bau mit zusätzlicher Ausstellungsfläche, im Gewerbegebiet Gehrn das Zentrallager, in Reutlingen wird das Wohnland eröffnet. Mit Jochen Rogg tritt 1985 der Enkel des Gründers ins Untenehmen ein.

Auf Gehrn wird im Oktober 1988 der neue Mitnahmemarkt Rogg&Roll eröffnet, der durch die Innenarchitektin Beatrice Rogg komplett gestaltet wurde; wenige Jahre darauf wird an der Wasserwiesenstraße das neue Logistikzentrum mit Hochregallager gebaut.

Die 1990er-Jahre sind geprägt von enormen Investitionen: Im Wohnland Reutlingen entsteht für 20 Millionen D-Mark ein Neubau. In Balingen wird die Schreinerwerkstatt von der Widerhold- an die Erlaheimer Straße ausgelagert. Dadurch wird Platz für den modernen, 40 Millionen Mark teuren Neubau mit heute rund 55 000 Quadratmetern Ausstellungs- und Verkaufsfläche.

Durch den Neubau werden nicht nur 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, das Gebäude, vom hiesigen Architekturbüro Schairer konzipiert, erhält von der Architektenkammer Baden-Württemberg zudem die Auszeichnung für "Beispielhaftes Bauen". Die zuletzt getätigten großen Schritte waren 2016 die Grundsanierung und Neugestaltung des Rogg&Roll (Investitionskosten: sieben Millionen Euro) sowie seit 2013 der Aufbau eigener Onlineshops.

Das Unternehmen ist heute deutschlandweit sowie in den Nachbarländern Schweiz und Österreich aktiv. 60 Lastwagen sind täglich unterwegs, um Möbel und Küchen auszuliefern. Flächenmäßig gehört Möbel Rogg zu den fünf größten Einrichtungshäusern in Deutschland.

Trotz der mittlerweile erreichten Größe ist das Unternehmen ein Familienbetrieb geblieben – was sich auch daran zeigt, dass die Gründerfamilie bis heute im Unternehmen aktiv ist. Seniorchef Hans Rogg sowie dessen Enkel Julian Rogg führen gemeinsam mit Alexander Ast und Ekkehard Gulde die Geschäfte.

Die besondere interne Verbundenheit habe sich in den vergangenen Tagen nach der Nachricht vom Tod Jochen Roggs gezeigt. Der Geschäftsführer war, wie berichtet, Anfang Oktober nach einem Motorradunfall im Alter von 61 Jahren gestorben. Im Unternehmen habe eine große Betroffenheit geherrscht, sagen Gulde und Ast; der Tod des geschäftsführenden Gesellschafters habe die Mitarbeiter "noch enger zusammenrücken" lassen. Das Geschäft muss derweil trotzdem weitergehen, die Weichen seien gestellt: "Wir werden alles daran setzen, auch weiterhin der Einkaufsmagnet für Balingen zu bleiben."

Das Jubiläum 80 Jahre Möbel Rogg wird von diesem Freitag an bis 3. November gefeiert. Für Kunden gibt es satte Rabatte, an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Balingen zudem zahlreiche Aktionen am Hauptsitz an der Wider­holdstraße. Neben einem Kinderprogramm samt Betreuung ist auch für Bewirtung und ein Gewinnspiel gesorgt. Man wolle den Geburtstag mit den Kunden feiern, so das Unternehmen.