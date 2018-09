Balingen Neuer Bahnhofsvorplatz kommt – mit Querbau

Balingen. Idealerweise bis zur Gartenschau im Jahr 2023 soll dieser markante Eingangsbereich zur Innenstadt aufgehübscht sein. Die Bahnhofstraße soll wie der bereits sanierte Abschnitt fortgeführt werden. Vom Bahnhofsvorplatz soll der Verkehr verschwinden. Durch den auf dem Vorplatz vorgesehenen, den Raum klar strukturierenden und die derzeitige Bauruine Bahnhofsgaststätte ersetzenden Querbau gegenüber dem Gebäude Bahnhofsstraße 31 (Betten-Prinz) wird nach Darstellung von Baudezernent Michael Wagner das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude das "prägende Gebäude des Platzes".

Der Querbau ermöglicht es laut Wagner zudem, den Verkehr quasi am Platz vorbei in Richtung Lindle zu führen, wo die Holzwarth-Planungen neuen Wohnraum vorsehen.

Die Fraktionen der CDU, SPD und der Freien Wähler stellten sich vorbehaltlos hinter diese Planungen, insbesondere hinter den Querbau, der von einigen Balinger kritisch gesehen wird. Wolfgang Rehfuß (CDU) sagte, der Querbau werte den künftigen Platz positiv auf. Werner Jessen (Freie Wähler) meinte, der Holzwarth-Entwurf überzeuge "als Ganzes". Jessen sagte zudem, dass es in Balingen bei einigen Bauprojekten – etwa Klein-Venedig oder dem Hinteren Kirchplatz – Gegenwind gegeben habe; am Ende aber hätten die Ergebnisse immer überzeugt. Auch der neue Bahnhofsvorplatz, da sei er sicher, werde Balingen aufwerten, so Jessen.