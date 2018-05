Balingen/Meßstetten Segelflug-Unfall: Ursache weiter unklar

Rund 100 Schüler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen hatten sich seit Montag in der Jugendherberge Lochen aufgehalten. Sie wollten dort bis Mittwoch für ein Sommerkonzert ihrer Schule proben.

Doch bereits am Dienstagnachmittag endeten die Chortage mit Schrecken: Um 17.20 Uhr stießen zwei Segelflugzeuge über dem Berg in der Luft zusammen. Eine der Maschinen, die in Kirchheim an der Teck zu einem Wettbewerbsflug gestartet waren, stürzte auf den Grillplatz der Jugendherberge ab, unmittelbar neben der Sportanlage, auf der gerade viele Schüler waren. Die andere ging im Wald nieder. Die drei Flugzeuginsassen konnten sich mit ihren Fallschirmen retten.

Ein Kind hatte sich in der Aufregung nach dem Unfall den Fuß verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen haben sich zwei weitere Schüler gemeldet, die infolge des Absturzes Blessuren erlitten haben. Ein 16-Jähriger soll von einem Trümmerteil getroffen worden sein. Alle Schüler aus Wehingen wurden noch am Dienstagabend von ihren Eltern abgeholt.