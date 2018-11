Balingen Kreis setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Im Schnitt erlebe jede vierte Frau in Deutschland im Alter zwischen 16 und 85 Jahren mindestens einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt, heißt es. Die Übergriffe fänden in allen Lebensbereichen statt – am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in der Pflege und großteils in der Partnerschaft.

Die Hemmschwelle der Betroffenen, Hilfsangebote zu nutzen, sei groß. Nur 20 Prozent machten hiervon Gebrauch, sei es aus Angst, Scham oder Unwissenheit. "Mit der Kampagne setzen wir ein klares Zeichen gegen jegliche Art von Gewalt", so Landrat Günther-Martin Pauli.

In einem späteren Videoclip sprechen sich bekannte Personen aus der Region öffentlich gegen Gewalt an Frauen aus. Damit soll motiviert werden, einen eigenen Beitrag gegen Gewalt zu leisten: Jede und jeder sei eingeladen, ein Bild oder kurzes Video unter #faustweg mit der Geste der Solidarität zu posten, teilt das Landratsamt mit. Diese Geste aus der Gebärdensprache werde in den #faustweg-Videos und auf den Plakaten gezeigt.