Balingen Klinikum heißt Alainieh willkommen

Balingen. Seine Geschichte ist nicht alltäglich: Er kommt aus einer Stadt, die 80 Kilometer nördlich von Damaskus liegt. In Damaskus hat er Innere Medizin studiert, hat vier Jahre an der Uniklinik in Damaskus gearbeitet, danach ein Jahr in Saudi-Arabien. Während des Kriegs habe er als Notarzt gearbeitet. In einem kleinen Krankenhaus in seiner Stadt habe er als Chirurg Patienten behandelt, die nicht ins "offizielle Krankenhaus" durften. Menschen aus der Opposition.

Dann kam der Krieg in die Stadt, das kleine Krankenhaus wurde verboten, die Stadt fiel unter die Kontrolle der Regierungstruppen. Hassan Alainieh konnte nicht mehr in Syrien bleiben. Er flüchtete in den Libanon. "Die Fahrt dauerte zwei Stunden, aber sie war gefährlicher als die Überfahrt übers Mittelmeer", sagt Hassan Alainieh. Im Libanon habe er keine Zukunft gehabt, er ging in die Türkei. Dort blieb er zwei Monate. "Auch dort hatte ich beruflich keine Chancen", sagt er. Wohin also gehen? Er habe mit seinem Vater telefoniert. "Er hat gesagt, nach Deutschland. Dort seien Flüchtlinge ›welcome‹." Mit einem kleinen Boot setzte er nach Griechenland über, kam über die Balkan-Route nach Deutschland. Acht Tage war er zu Fuß, mit dem Bus oder mit dem Zug unterwegs. Das war 2015.

Über einen Bekannten in Heilbronn kam er in die Lea nach Meßstetten, begann sich um seine Approbation zu bemühen. Für ihn stand fest: Er würde nicht in seinem Zimmer auf den Bescheid warten. Er arbeitete in der Abteilung, in der Neuankömmlinge medizinisch untersucht wurden. Und daneben arbeitete er als Übersetzer. "Ich konnte Englisch und Syrisch, und kein Wort Deutsch", sagt er. Beim "Medizin-Check" habe man ihm viel geholfen. In der Mittagspause habe es dann geheißen: "Jetzt gibt’s eine halbe Stunde Deutsch-Unterricht." Auch als er nach einem Monat die Lea verlassen musste, habe man ihm geholfen, in Meßstetten zu bleiben. "Ich habe vier Monate als Übersetzer gearbeitet", erzählt er.