Balingen Inzidenzwert im Zollernalbkreis nur noch hauchdünn über 50

Derweil ist der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner) leicht zurückgegangen – mit 50,7 (Donnerstag: 53,3) liegt er nur noch hauchdünn über der Marke, ab der der Landkreis eine nächtliche Ausgangssperre anordnen könnte. Darauf will die hiesige Behörde, wie berichtet, vorerst verzichten, weil sie einen solchen Schritt derzeit als "unverhältnismäßig" ansieht.

Stattdessen, so hatte es Landrat Günther-Martin Pauli am Donnerstag erklärt, setze man auf die Vernunft der Zollernälbler: "Nicht alles, was jetzt theoretisch ohne Ausgangssperre erlaubt ist, sollte tatsächlich ausgenutzt werden." Das Landratsamt will das Infektionsgeschehen gemeinsam mit den Städten und Gemeinden genau prüfen; sollte es nach der Fasnet einen starken Anstieg geben, könnte es eine nächtliche Ausgangsbeschränkung durchaus geben.