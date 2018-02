27 Mitglieder der Frommerner Pfadfinder haben unlängst einen tollen Tag im Tuttlinger Badeparadies "TuWas" erlebt. Um 10 Uhr ging es nach einem kleinen Rätsel für die Gruppe los. In Tuttlingen angekommen, boten zwei Rutschen, ein Strudel und ein warmer Außenbereich in dem großen Badebereich den ganzen Tag über viel Abwechslung. Am frühen Abend ging es für die Frommerner Gruppe dann wieder zurück in die Heimat. Foto: Privat