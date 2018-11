Balingen Flinke Füße und tolle Musik

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, etwa an der Theaterkasse der Balinger Stadthalle, Telefon 07433/9008420.

Für die Show "Rhythm of the Dance" am Donnerstag, 3. Januar 2019, in der Balinger Stadthalle verlost unsere Zeitung drei Mal zwei Eintrittskarten. Wer Tickets gewinnen möchte, schickt eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Stichwort "Rhythm of the Dance" an folgende Adresse – bitte dabei unbedingt Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Einsendeschluss istDonnerstag, 6. Dezember 2018.

Postkarte bitte an: Schwarzwälder Bote

Redaktion Balingen

Herrenmühlenstraße 4

72336 Balingen

E-Mail: redaktionbalingen@ schwarzwaelder-bote.de

Die Gewinner werden benachrichtigt.