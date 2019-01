Balingen Ein Kontinent zwischen USA und China

Die jüngste Geschichte habe gezeigt, wie Frieden durch gemeinsame europäische Bemühungen wieder hergestellt werden könne. Den Binnenmarkt bezeichnete Oettinger als Grundlage des Wohlstands in Baden-Württemberg, Deutschland und Europa: "Für Trump ist er ein Ärgernis, für uns ein Gewinn."

Der frühere EU-Kommissar für Energie sowie für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft rief dazu auf, das Tempo bei der digitalen Revolution zu verschärfen: "Europa liegt weit zurück."

Deutsche Traditionsunternehmen würden im Börsenwert von jungen US-Konzernen wie Apple, Microsoft und Google weit überflügelt, ebenso von chinesischen Firmen. Manche Debatten in Deutschland empfand Oettinger als zu kleinkariert angesichts der schwächelnden Autoindustrie, einst das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, oder absehbaren Eintrübungen der Konjunktur, bedingt durch den Brexit oder den Handelsstreit mit den USA.

Doch nur mit einer starken deutschen Stimme im europäischen Team könne es gelingen, die Europäische Union als Erfolgsgeschichte zu erhalten.

Er warnte vor Populisten, die alles daran setzten, diese zu zerstören, und in Europa am Werk seien. Sein Augenmerk müsse Europa auf Afrika richten, mahnte Oettinger, einen Kontinent mit rasant wachsender Bevölkerung und großem Potenzial: "Entweder wir exportieren dorthin Stabilität, oder wir importieren Instabilität." "Ich träume von einer europäischen Armee". so Oettinger. Die EU müsse selbst für ihre Sicherheit sorgen. Er rief auch dazu auf, die Europawahl nicht zu vernachlässigen. "Wir müssen deutlich zeigen, dass wir Europa erhalten und nicht von Washington D.C. und Peking regiert werden wollen", betonte der Politiker.

Weil sich Oettinger "warm anziehen" müsse, schenkte ihm Pauli Funktionsunterwäsche aus dem Zollernalbkreis. Die Junge Bläserphilharmonie Zollernalb hatte unter Leitung von Johannes Nikol den Abend mit Musikstücken wie "God’s Country" und "At World’s End" von Hans Zimmer und einem 80er-Jahre-Mix umrahmt.