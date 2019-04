Balingen Drehleiter nach Unfall nicht mehr einsatzbereit

Nach Angaben der Polizei waren die Wehrleute auf Einsatzfahrt in Richtung Geislingen: Dort drohte eine Frau am frühen Ostermontagnachmittag damit, sich aus einem Fenster ihres Gebäudes in den Tod stürzen zu wollen. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte in Geislingen waren die Balinger Wehrleute mit der Drehleiter ausgerückt. Sie kamen allerdings nicht weit, bis es krachte.

Das Drehleiterfahrzeug war laut Polizei auf der Albrecht­straße unterwegs und wollte die Ostdorfer Straße in Richtung Geislingen queren. An der Ampel an der Ostdorfer Straße stand zu diesem Zeitpunkt ein Mann mit seinem Wagen vor der roten Ampel. Er hörte zwar das Martinshorn, konnte jedoch kein Einsatzfahrzeug sehen – und fuhr deshalb, als die Ampel auf Grün schaltete, los. Im selben Moment fuhr das Drehleiterfahrzeug in die Kreuzung ein – eine Kollision ließ sich laut Polizei nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, der Sachschaden ist allerdings immens: Denjenigen am Auto beziffert die Polizei auf rund 15 000 Euro, denjenigen am Drehleiterfahrzeug mit rund 100 000 Euro.