Balingen Auto rammt Drehleiter: 115.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr hatte gegen 13.30 Uhr einen Einsatz, bei dem auch die Drehleiter benötigt wurde. Der Lkw fuhr deswegen mit Sondersignal auf der Albrechtstraße in Richtung Kreuzung mit der Ostdorfer Straße.

An der Kreuzung stand an der roten Ampel ein Auto. Dessen Fahrer hörte zwar das Martinshorn, konnte aber kein Einsatzfahrzeug erkennen, weshalb er bei grün losfuhr. Gleichzeitig fuhr aus der Albrechtstraße das Feuerwehrfahrzeug in die Kreuzung hinein. Eine Kollisioon war nicht mehr zu verhindern.

An der Drehleiter entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100.000 Euro. Der Schaden an dem Citroen schlägt mit etwa 15.000 Euro zu Buche. Verletzt wurde niemand.