Balingen Der coolste Bach, der je in Heilig Geist zu hören war

"Bach meets Electro": Mit dem Benefizkonzert unter diesem Motto werde das Spektrum an musikalischen Ereignissen in der Heilig-Geist-Kirche um eine neue Facette bereichert, kündigte Hans-Josef Baum vom Orgelförderverein an. Drei junge Musiker, allesamt ausgebildete Musikpädagogen, gestalteten den Abend: Fernando Lepe Arias am elektronischen Klavier, der Meister des Electro-Sounds, Christian Zimmermann, und die Organistin Vera Klaiber.

Die Wahl von Kompositionen des großen Bach erkläre sich daraus, dass dessen exakte Gliederung der Musikstücke ihnen viel Freiraum für Improvisationen lasse, erläuterte Christian Zimmermann. Und als Meister der Improvisation erweisen sich die Drei sogleich im ersten Stück: dem Präludium c-Moll aus Bachs "Wohltemperiertem Klavier".

Die Musiker im Chorraum erzeugten elektronische Klangwellen, in die die Orgel die originalen Töne der Komposition einfließen ließ. Als Taktgeber fungierten rhythmisch pointierte Percussion-Sounds. Fernando Lepe Arias und Christian Zimmermann nahmen das Bach-Thema auf. Alle Drei improvisierten auf dieser Basis, entfernten sich zunehmend freier von ihrer Vorlage.