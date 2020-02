Balingen Coronavirus: Verdacht im Zollernalb-Klinikum

Es wurde ein Abstrich genommen und an das zuständige Labor gesendet. Das Testergebnis sei frühestens im Laufe des Donnerstags zu erwarten.

Die Klinik weist zudem darauf hin, dass am Dienstag um die Mittagszeit, unabhängig von dem aktuellen Fall, ein Abstimmungsgespräch mit den Hygienefachkräften des Zollernalb-Klinikums, den Chefärzten der Zentralen Notaufnahme und der Abteilung für Innere Medizin, der Geschäftsführung und einem Vertreter des Gesundheitsamtes stattgefunden habe. Laut Geschäftsführer Gerhard Hinger wurden im Klinikum alle notwendigen Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass Patienten mit einer Infektion mit COVID-19 Virus behandelt werden müssen.

"Wir nehmen seit wenigen Tagen eine zunehmende Verunsicherung in der Bevölkerung wahr", heißt es weiter. Der Beratungsbedarf habe zugenommen. Das bedeute, verunsicherte Patienten riefen in der Notaufnahme an und ließen sich drüber beraten, ob aktuell von ihnen wahr genommene Symptome eventuell ein Hinweis auf eine Erkrankung mit dem Cornavirus sein könnten.

In Rottweil gibt es inzwischen den ersten bestätigten Coronavirus-Fall.