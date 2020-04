Balingen Corona-Krise: Hotelzimmer statt Homeoffice

Plötzlich sind alle daheim: die quirligen Kleinkinder, die genervten Schüler und mitten drin Mama und Papa, die Ruhe brauchen für ein Online-Meeting mit den Kollegen oder eine Videokonferenz mit dem Chef. Nicht jeder kann sich in den eigenen vier Wänden in ein stilles Kämmerlein zurückziehen. Aber der digitale Arbeitsplatz ist flexibel, dachte sich der in der Dehoga engagierte Thomas Meyer und tüftelte eine kreative Idee aus: Homeoffice im Hotelzimmer.

Zwischen sieben Uhr morgens und 19 Uhr am Abend stehen den Kunden die Zimmer zur Verfügung. Zu mieten für einen einzelnen Tag oder wochenweise.