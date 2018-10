Balingen Betten-Prinz schließt sein Stammhaus

Balingen. Der 57-Jährige kommt aus der Branche. Sein Großvater habe in Stuttgart ein großes Bettenhaus gehabt, er sei praktisch "in einem Bettenhaus aufgewachsen", sagt er. Im Geschäft werde er selbstverständlich bleiben: "Ich kann gar nicht ohne das sein."

Die beiden Fachgeschäfte in Zimmern ob Rottweil, das Geschäft in Schiltach und das in Jestetten an der Grenze zur Schweiz werde er weiterführen. Den Internet-Handel, um den sich sein Sohn Philipp kümmert, auch.

Keiner der insgesamt 40 Mitarbeiter werde eine Kündigung erhalten, versichert er und erinnert an die Schließung des Geschäfts in Ebingen vor zwei Jahren, als die Mitarbeiter auf die anderen Geschäfte umverteilt worden waren.