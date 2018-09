Balingen Pläne für Bahnhofsvorplatz erhalten deutliche Mehrheit

Baudezernent Michael Wagner erläuterte das Vorhaben und sagte, dass der künftige Vorplatz das Bahnhofsgebäude besser und seiner Bedeutung entsprechend herausstellen werde – gerade auch durch den Querbau, der in Richtung Innenstadt auf einem städtischen Grundstück errichtet werden solle. Für den Querbau wolle die Stadtverwaltung einen Wettbewerb ausrichten; dieses Gebäude solle vor der Herrichtung des Platzes angegangen werden.

Der neue Bahnhofsvorplatz soll laut Wagner künftig deutlich machen, dass an dieser Stelle die Innenstadt beginne, dies durch die Art der Ausführung: Die Pflasterung etwa wird über die Bahnhofstraße hinweg auf dem gegenüber liegenden Gehweg fortgesetzt, das sorge für klare Grenzen und ein einheitliches Bild. Zugleich diene das der Verkehrsberuhigung und der Attraktivierung für Fußgänger, was weitere wesentliche Ziele der Neugestaltung seien. Neue Bäume werden gepflanzt, Fahrradstellplätze angelegt. Der Zugang zur Brücke über die Gleise wird erneuert.

Autos werden auf dem neuen Platz tabu sein. Für die wegfallenden Stellplätze werden neue an der Bahnhofstraße angelegt; die Straße soll indes wie bisher acht Meter breit bleiben, sodass in zweiter Reihe etwa Leute aussteigen können, die zum Zug wollen. Die Taxistellplätze werden in Richtung Busbahnhof verlegt.