Balingen AfD stimmt sich in Eberthalle auf Wahlen ein

Der AfD-Kreisvorsitzende Hans-Peter Hörner hatte davor die Ziele der Partei im Kommunalwahlkampf dargelegt. Für die Gemeinderäte in Hechingen, Burladingen und Rosenfeld sowie für den Kreistag stünden Kandidaten bereit. Einsetzen wolle man sich auf kommunaler Ebene unter anderem für mehr direkte Demokratie, die Entlastung von Familien und die Verbesserung der Infrastruktur. In der aktuellen Klinikdiskussion spricht sich die Partei gegen einen zentralen Standort, stattdessen für den Erhalt der beiden Krankenhäuser in Albstadt und Balingen sowie für die Reaktivierung des Hechinger Klinikums aus.

Die AfD, so Hörner, sei die "Partei des gesunden Menschenverstands". Es sei an der Zeit, dass sich die Politik wieder den Interessen der deutschen Bevölkerung annehme. Auf keinen Fall dürften noch mehr Migranten in den Zollernalbkreis gelassen werden und das Sozialsystem belasten – "es reicht", so Hörner. Und: "Wir sind kein Besiedlungsland." Auch dafür gab’s viel Applaus.