Balingen 2019 keine Kunst in der Stadthalle

Balingen. Damit wird nun öffentlich, was hinter vorgehaltenen Händen seit April gesprochen wurde: Die Fraktionen des Gemeinderats standen nicht mehrheitlich hinter dem Konzept der Fotoschau, das Kuratorin Annette Vogel zunächst im Arbeitskreis Kunst präsentiert hatte. Weil dem so ist, und weil Vogel eine klare Mehrheit für das Konzept gefordert hatte, wird die Schau nun nicht in der Stadthalle zu sehen sein.

Der Arbeitskreis geht nach Darstellung von Stadhallen-Geschäftsführer Matthias Klein zudem davon aus, dass "aufgrund des mittlerweile eng gewordenen Zeitfensters keine große Ausstellung mehr für 2019 in der Stadthalle vorbereitet werden kann". Auf gut Deutsch: Die Zeit, jetzt noch irgendwie eine Schau auf die Beine zu stellen, ist schlicht zu knapp.

Für die Balinger Stadthalle bedeutet das einen herben Rückschlag: Die für 2019 angedachte Schau sollte eigentlich die Reihe fortsetzen, mit der sich Balingen einen Namen als Kunststadt erworben hat. Mit diesem Ruf wollte die Stadt im nächsten Jahr sowie 2022 weiter Werbung für sich machen – auch im Hinblick auf die Gartenschau im Jahr 2023.