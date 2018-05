Fünfmal im Jahr bieten die Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Ettlingen, historische Dampfzugfahrten an – in dieser Saison an den Sonntagen 3. Juni, 8. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober von Karlsruhe Hauptbahnhof (9 Uhr) durch das Murgtal mit Zwischenhalt in Schönmünzach (11.48 Uhr) bis nach Baiersbronn Bahnhof (12.10 Uhr). Am 3. September ist zugleich das Bahnhofsfest in Baiersbronn. Speziell für Baiersbronn und Umland wird eine Pendelfahrt zwischen Bahnhof Baiersbronn und Rau-münzach angeboten, bei der für knapp eineinhalb Stunden Eisenbahnromantik angesagt ist. Die Pendelfahrt startet in Baiersbronn um 14.47 Uhr. Zurück ist der Zug um 16.10 Uhr. Zum Einsatz kommen dieses Jahr hauptsächlich die Dampflokomotive 58 311, Baujahr 1921, mit dem Eilzugwagen Bye, Baujahr ab 1930, und dem roten Speisewagen. Nähere Informationen gibt es unter www.uef-dampf.de oder über das Servicetelefon 07223/80 08 61. Platzreservierung für Gruppen (ab 20 Personen) nimmt Ralph Dickershoff, albtal@uef-dampf.de, entgegen. Foto: Baiersbronn Touristik