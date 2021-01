Baiersbronn Nun wird doch ohne Mittelinsel geplant

Eigenanteil der Gemeinde liegt beirund 620 00 Euro

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben lägen bei rund 1,2 Millionen Euro. Es könnten Zuschüsse von rund 50 Prozent beantragt werden. "Bei der Gemeinde verbleibt dann ein Eigenanteil von 620 000 Euro", sagte Kuntosch.

"Schade, dass wir Zeit und Geld in eine Planung investiert haben, die letztlich nicht funktioniert. Da hätten wir von einem renommierten Planungsbüro schon erwarten können, dass diese Voraussetzung im Vorfeld geprüft wird", kritisierte Gemeinderat Ingo Christein (CDU). Im Namen seiner Fraktion forderte er bis zur Fertigstellung der Forbachstraße eine finale Lösung für die Problemfälle "Alte Krone" und Café Klumpp. Bereits im Oktober hatte die Fraktion gefordert, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. "Diesen Antrag für einen Gemeinderatsbeschluss fordern wir heute nochmals ein. Die wichtigen Gebäude gehören zur Forbachstraße und sind für eine gelungene Sanierung Voraussetzung", so Christein.

Bürgermeister Michael Ruf fragte nach, über was denn genau abgestimmt werden soll. Er bat die Fraktion darum, genau zu formulieren, ob über einen Abbruch abgestimmt werden soll oder nicht.

"Wir machen ja gar nichts, es muss ein Beschluss her über einen Alternativvorschlag der Verwaltung oder über einen Abriss", stellte Christein klar. Es gehe darum, ob die Gebäude noch mehrere Jahre so stehen bleiben sollen und die Sache einfach nur ausgesessen wird.

Gemeinderat Michael Seitz (SPD) fragte nach, was denn das Planungsbüro Senner zu der ganzen Planung sage und ob dieses wirklich nicht an den Brandschutz gedacht habe. Bauamtsleiter Thomas Kuntosch sprach von einer Verquickung ungünstiger Umstände. Die Vordächer und Dachgauben seien in der Planung so nicht berücksichtigt worden. Gemeinderat Seitz sprach sich dafür aus, bei der nun geplanten klassischen Straße den Autofahrern bewusst zu machen, dass diese nur Gast seien. "Mir ist es wichtig, klar zu machen, dass die Straße Lebensraum ist", stellte Seitz fest. "Wir haben bei den neuen Planungen versucht, dies zu berücksichtigen. Ein verkehrsberuhigter Bereich ist die Entscheidung des Gemeinderats", so Ruf.

Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt stellte klar, dass die Verkehrszahlen für einen verkehrsberuhigten Bereich nicht ausreichen würden, aber Tempo 20 angedacht sei. Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) fragte nach, ob mit den Eigentümern gesprochen wurde, da teilweise Parkplätze wegfallen würden. "Die Details müssen wir mit den Eigentümern noch besprechen", sagte Kuntosch.

Bei drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat der geänderten Planung zu und fasste damit den Baubeschluss.