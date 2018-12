Baiersbronn Gastro-Familienbetrieb auf Expansionskurs

Gemeinsames Dach

Klar stellt Nico Sackmann, dass für den "Löwen" nicht an eine Gourmetküche gedacht sei. Es bleibe wie gehabt – an den Jahreszeiten orientierte regionale Küche, die aber noch weiterentwickelt werde. "Für mich ist es wichtig, dass wir die Handschrift Sackmann hineinbekommen, aber zugleich die Geschichte und Tradition des ›Löwen‹ pflegen wollen", sagt Daniel Sackmann.

Ab Februar stehen neben dem Hotel Sackmann inklusive seiner Restaurants auch das Hotel Löwen mit Tannenzäpfle und Panorama-Stüble unter dem Dach "Sackmann Genusswelten". Im Hotel wird sich der Kauf auch im Namen spiegeln: Aus Müllers Löwen wird Hotel Löwen in Schwarzenberg. Mit allen Betrieben sollen Synergieeffekte genutzt werden, von Freizeitangeboten wie Wellness oder Aktivangebote über das Marketing bis zu den Themen Kulinarik, Tagung und Veranstaltungen.

Zwei Gastronomieprofis

Die Brüder Nico (30) und Daniel (29) Sackmann sind zwei Gastronomieprofis, die quasi mit dem Hotel aufgewachsen sind. Beide sind gelernte Köche, Daniel zusätzlich Hotelfachmann. Auch ihre Frauen sind vom Fach. Nicos Frau, Anna Katharina Sackmann, inzwischen Mutter von drei Kindern, ist Köchin und Betriebswirtin für Hotelbetriebe, Daniels Frau, Sarah Sackmann, Mutter eines Kindes, ist Hotelfachfrau. Beide sind zurzeit in Mutterschutz, sind aber im Hotel Sackmann angestellt. "Jetzt sind erstmal die Sprösslinge dran", sagt Nico Sackmann. Doch beide Frauen unterstützen ihre Männer soweit es mit kleinen Kindern möglich ist.

Für Hermann Müller war der Schritt zum Verkauf kein leichter. Seit 1891 sei der "Löwen" nachweisbar im Familienbesitz. Die Geschichte des Hauses reicht sogar noch weiter zurück. Die Entscheidung zum Verkauf sei gefallen, weil es in der Familie keinen Nachfolger gegeben habe.

Die Kinder hätten alle andere Berufsrichtungen eingeschlagen, erzählt Müller. Natürlich sei es nicht ganz einfach gewesen, einen Betrieb zu verkaufen, der schon so lange in Familienbesitz ist. Doch es sei nur von Vorteil, auch weil "zwei so engagierte Jungs" weitermachen. Er sehe es sehr positiv, dass es weitergeht.

Keine Hütte in Huzenbach

Das Thema Wanderhütte Huzenbach ist für die Familie Sackmann mit dem Kauf des "Löwen" vom Tisch. Die Leader-Zuschüsse hätten sie abgesagt, so Jörg Sackmann. "Es ist wichtig, dass man da einen Schlussstrich zieht." Gründe für die Abkehr von der Idee seien zum einen die heißen Diskussionen rund um das Projekt, zum anderen die Tatsache, dass sich die Möglichkeit ergeben habe, das Hotel Löwen und die Wanderhütte Panorama-Stüble zu kaufen.